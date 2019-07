Maas: „Mit dieser Blockade muss Schluss sein“

Kurz: „Verteilung von Migranten gescheitert“

ÖVP-Chef Sebastian Kurz erklärte am Samstag in einer Reaktion auf den Vorstoß des deutschen Außenministers, die „Verteilung von Migranten in Europa“ sei „gescheitert“: „Wir diskutieren erneut über Ideen aus 2015, die sich hinlänglich als nicht umsetzbar erwiesen haben. Es ist vielmehr das Gebot der Stunde, den skrupellosen Schleppern die Geschäftsgrundlage zu entziehen, Menschen nach der Seenotrettung zurück in ihre Herkunfts- oder Transitländer zu bringen sowie Initiativen für Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung in Afrika zu setzen“, bekräftigte Kurz in einer Stellungnahme.