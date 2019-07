Beben lässt in Lokal keinen Topf auf dem anderen

Weitere Beben angekündigt

Doch für Entwarnung und Erleichterung ist es derzeit noch zu früh: Die Seismologin Lucy Jones vom California Institute of Technology kündigte „viele weitere Nachbeben“ an. Es sei aber unwahrscheinlich, dass der Erschütterung ein größeres Erdbeben in den nächsten Tagen folge. Das Beben habe sich nicht an der langen San-Andreas-Verwerfung, sondern in einer Region mit vielen kleinen Zerreißstellen im Gestein ereignet.