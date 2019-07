Heftiges Beben schreckte Millionen Kalifornier auf

Erde bebte am Unabhängigkeitstag, Stars in Sorge

Der heftige Erdstoß am Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli, einem Feiertag, schreckte auch in Los Angeles, das rund 240 Kilometer entfernt liegt, die Einwohner auf. „Das war ein großes“, schrieb die Sängerin Lana Del Rey kurz nach dem Beben auf Twitter. Auch Popstar Mariah Carey war betroffen. „Ich komme aus New York, ich kann damit nicht umgehen“, so die Sängerin.