Porsche und Piech sind die reichsten Österreicher

Schwaches Börsenjahr machte Reiche ärmer

Das schwache Börsenjahr 2018 habe den Besitz vieler Reicher geschmälert, heißt es in dem Magazin. Steigende Immobilienpreise hätten dem jedoch etwas entgegengewirkt. Dementsprechend zähle auch der Immobilienbesitzer und Montana-Tech-Eigentümer Michael Tojner zu den Aufsteigern. Er belegt im aktuellen Ranking Platz 31, ein Jahr davor stand er noch auf Platz 37. Neu in die Bewertung eingezogen sind die beiden Gründer der in Berlin ansässigen Smartphone-Bank N26, Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal (Rang 87 und 88).