Auto überschlug sich und landete neben Bahngleis

Der Moosburger war von Klagenfurt kommend in Richtung Ferlach unterwegs, als der 41-Jährige plötzlich von der Straße abkam. Ungefähr 60 Meter fuhr er im angrenzenden Wiesenbereich entlang der B 91, schaffte es aber wieder auf die Fahrbahn. Doch dabei kam der Lenker ins Schleudern. In einem Straßengraben - direkt neben einem Bahngleis - blieb das Fahrzeug stehen. „Der Mann hatte großes Glück gehabt, dass der Pkw nicht direkt am Gleis landete“, erzählt ein Polizist.