Kärnten als Testregion für „Taxi-Drohnen“

Mit einem Roboter am Höhenruder von zu Hause in die Arbeit fliegen, per Linienverkehr vom Bahnhof in die Innenstadt schweben: Pilotenlose Drohnen gelten als eine der Lösungen gegen Verkehrslawinen und Staus am Boden. Und Kärnten will bei der neuen Mobilität vorne mit dabei sein. Landesrat Sebastian Schuschnig: „Wir wollen unsere Vorreiterrolle ausbauen.“