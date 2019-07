Betrunkene Frau fuhr elfjährige Radlerin nieder

Weitere Unfälle am Sonntag

Auch zu einem Auffahrunfall kam es in Klagenfurt am Sonntag. Ein 56-jähriger Klagenfurter konnte auf der Görtschitztalstraße in Richtung Packer Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr einem Autofahrer (63) hinten auf. Der Mann und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beim Unfallverursacher verlief ein Alkotest ebenfalls positiv.