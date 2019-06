Duo schoss in Wien aus fahrendem Pkw: Großeinsatz!

Schüsse am späten Donnerstagnachmittag am Wiener Matzleinsdorfer Platz: Zwei Männer ballerten aus einem fahrenden Auto und ergriffen anschließend die Flucht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Fluchtwagens, die beiden Verdächtigen konnten kurz darauf ausgeforscht werden.