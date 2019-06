Zelt als Marktplatz für Drogen

Ein Ungar (26) und seine mongolische Freundin (20) nutzten das Musikereignis auf den Pannonia Fields II in Nickelsdorf, um in einem Zelt regen Drogenhandel zu betreiben. Auf die Spur des Dealerpärchens wurden Ermittler durch Festivalbesucher gebracht. Sie hatten in der Polizeistation „Nova Rock“ direkt auf dem Gelände Anzeige erstattet. Wenig später konnten Beamte die Verdächtigen beim Handel mit verbotenen Substanzen auf frischer Tat ertappen. Festnahme! Der 26-Jährige und seine Freundin hatten in einer Tasche 66 Ecstasy-Tabletten und mehr als 20 Gramm Speed - verkaufsfertig in kleinen Portionen verpackt.