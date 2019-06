Depressiver Thor singt weinend „Hurt“

Chris Hemsworth hat einen Hit auf Instagram gelandet. Ein Videoclip, in dem er als depressiver und übergewichtiger Thor auf der Gitarre klimpert und weinend den Song „Hurt“ (im Original von den Nine Inch Nails, bekannt vor allem in der Version von Johnny Cash) singt, kommt so gut an, dass er bereits fast 13 Millionen Mal aufgerufen wurde. „Ich kann mir das gar nicht oft genug anschauen“, schrieb eine Userin begeistert. Andere fragen, ob der Schauspieler eine neue Karriere als Musiker startet.