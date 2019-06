„Lohnfortzahlung ist eine Entlastung“

Kritik an der Kritik

Eine Tatsache, die wiederum bei der SPÖ für heftiges Kopfschütteln sorgt. „Genau das Gegenteil ist der Fall“, sagt Yildirim. „Denn die Finanzierung kommt aus dem Katastrophenfonds und ist demnach keine Belastung für die Unternehmen.“ Yildirim betont den Wert der freiwilligen Helfer in der Gesellschaft – das habe sich in diesen Tagen wieder bei Bränden und Hochwasser in Tirol gezeigt. Der SPÖ sei die Lohnfortzahlung deshalb ein großes Anliegen.