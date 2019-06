Rot-Blau hält an Plänen fest

„Wir machen unsere Hausaufgaben!“ So lautete der Grundtenor zum Auftakt der Klausur der rot-blauen Landesregierung am Donnerstag in St. Martin an der Raab. Bis zur vorgezogenen Landtagswahl sollen noch für eine ganze Reihe von Projekten die Weichen gestellt werden. Viele Details seien abzuklären, hieß es.