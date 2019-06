Genuss pur im Waldviertel!

Mit seinen Gästen (80 Prozent Stammkundschaft) setzt er auf Verständnis und Vertrauen. Und so manches persönliche Gespräch unter vier Augen findet auch in leisen Tönen immer wieder statt. Wir aber tauchen jetzt ein in das Herz des Hotels. Wo das schwarze Gold wahre Wunder wirken soll. Moor, das im Waldviertel immer noch abgebaut wird. Heiß und schwarz auf die Haut kommt. Schon versenkt man mich (Schulterbruch) in einem Wasserbett. Gegen Gelenksbeschwerden, Entzündungen und Hautirritationen soll das Moor generell wirken. Und bei Kinderwunsch (was aber bei Patientinnen mit einem Durchschnittsalter von 63 Jahren eher selten vorkommen soll). Nach 20 Minuten heißt es dann ab in die Dusche. In einem minutenlangen Prozedere wird der schwarze „Gatsch“ gründlich abgespült.