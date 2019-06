Salafist darf seit 14 Jahren in Deutschland leben

In Deutschland sorgt der Fall eines Salafisten für Empörung: Obwohl der 31-jährige Rashid K. als gefährlich eingestuft ist wird der abgelehnte Asylwerber nicht abgeschoben. Vor wenigen Wochen wurde in der Wohnung des Extremisten in Düsseldorf eine halbautomatische Pistole inklusive Munition und Schalldämpfer gefunden. Dennoch befindet sich K. noch immer auf freien Fuß - der Richter entschied gegen eine Untersuchungshaft.