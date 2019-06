Gequake raubt Anrainer den Schlaf

„Bis sechs Uhr in der Früh ist dann keine Ruhe, manchmal sogar bis acht Uhr“, betont der genervte Anrainer. Die anderen Nachbarn in der Wohnsiedlung scheinen unter den Fröschen allerdings nicht zu leiden. „Bei mir hingegen ist das Quaken sogar bei geschlossenen Fenstern viel zu laut“, meint der Betroffene. Ihm soll der Besitzer - beim Lokalaugenschein der „Krone“ war er nicht zu erreichen - erklärt haben, dass es sich bei den akustischen Quälgeistern um sogenannte Ochsenfrösche handeln soll. Franz B. will jedenfalls nicht aufgeben. Er will sich nun ans Bezirksgericht wenden.