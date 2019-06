Helene Fischer „mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr“

Seit Anfang des Jahres ist es ruhig um Helene Fischer geworden, und das soll es auch noch eine Weile bleiben. Die 34-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account jetzt eine Botschaft an ihre Follower, in der sie erklärte, dass sie Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbringe, um sich von den letzten Jahren zu erholen und Energie für Neues zu tanken. Dazu gehöre es auch, das Leben in vollen Zügen zu genießen, auch mit ein paar Kilos mehr.