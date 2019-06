„Bin gern mein eigener Chef“

In Relation zur Gesamtzahl an Unternehmen machte laut der Jungen Wirtschaft der Anteil der Neugründungen im vergangenen Jahr 8,9 Prozent aus. Damit liegt das Burgenland bundesweit an der Spitze. Sehr hoch war die Motivation im Bezirk Güssing, der mit 11,8 Prozent die Rangliste anführt. Schlusslicht ist der Bezirk Jennersdorf mit 7,3 Prozent. Meist sind die Neo-Firmenchefs zwischen 30 und 40 Jahre alt (27,3%). „Die Gründer stürzen sich nicht unvorbereitet ins Geschäft. Sie sammeln zuerst Berufserfahrung und wägen dann genau ab, ob sich die Selbstständigkeit lohnt“, erklärt Natascha Kummer von der Wirtschaftskammer.