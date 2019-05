Überraschungen bei den ÖVP-Vorzugsstimmen

Die ersten fünf auf der ÖVP-Liste haben dem Vernehmen nach ausreichend Vorzugsstimmen für den Einzug ins EU-Parlament gesammelt. Das sind Spitzenkandidat Othmar Karas, (Ex-)Staatssekretärin Karoline Edtstadler, die Oberösterreicherin Angelika Winzig, die Steirerin Simone Schmiedtbauer und der Niederösterreicher Lukas Mandl - allerdings ist noch nicht klar, in welcher Reihenfolge. Den weiter hinten gereihten Tiroler Wirtschaftsbündlerin Barbara Thaler und dem niederösterreichischen Bauernbündler Alexander Bernhuber winkt ebenfalls ein Mandat. Das offizielle Ergebnis liegt vermutlich am Dienstag vor. Die ÖVP wollte am Montag noch keine Zahlen nennen.