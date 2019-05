Vorzugsstimmen: Strache hat Anspruch auf EU-Mandat

Auf Platz 42 ins EU-Parlament - wenn er annimmt

Der über die Ibiza-Affäre gestolperte Ex-Vizekanzler kandidierte am letzten Listenplatz der FPÖ, und mit Stand Montagabend waren bereits mehr als 36.600 Vorzugsstimmen für ihn ausgezählt. Für ein Direktmandat reichen rund 33.000. Ausgezählt waren am Montag die Vorzugsstimmen in Wien - wo er allein mehr als 11.000 Vorzugsstimmen erhielt -, Niederösterreich, Kärnten sowie teilweise der Steiermark, Oberösterreich und Salzburg. Endgültig vorliegen wird das offizielle Vorzugsstimmenergebnis erst am Dienstag oder Mittwoch.