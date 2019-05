Massives Plus für ÖVP - Verluste für SPÖ und FPÖ

Schieder: „SPÖ noch nicht so weit für Platz eins“

Mit trotz allem großem Jubel wurde SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder von seinen Unterstützern im Festzelt in der Wiener Löwelstraße empfangen. Die SPÖ sei für Platz eins „noch nicht so weit“, man werde daran aber weiterarbeiten. Wichtig sei, „dass wir nicht taktieren, sondern einfach unserem Herzen folgen“, meinte er bezüglich der Haltung zur ÖVP. Man wolle „dorthin gehen, wo wir spüren, dass die Menschen das von uns erwarten“. Im Übrigen gehe es ausschließlich um die Inhalte, „nicht um einzelne Kandidaten“.