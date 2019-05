Neun Radfahrer setzen Zeichen für den Klimaschutz

Am Samstag ging es los

Die Tour startete am Samstag beim Kelag E-Mobilitätszentrum in Klagenfurt und führt über Graz und Horitschon (Burgenland) bis in die Bundeshauptstadt, die am Montag erreicht wird. Es wird aber nicht bloß drei Tage geradelt. „Auf der Tour besuchen unsere Teilnehmer eine Reihe von Plätzen, an denen die Bemühungen der Kelag um den Klimaschutz sichtbar sind“, so Kelag-Vorstand Manfred Freitag.