Bienen besetzten Baum mitten in Wohnsiedlung

In Wald ausgesetzt

Als sich das Volk wieder auf dem Stamm gesammelt hatte, wurde ein Müllsack darübergestülpt und mit Kabelbinder geschlossen, berichtete die Stadtfeuerwehr am Samstag in einer Aussendung von dem nicht alltäglichen Einsatz. Dann wurde der Stamm abgesägt und die Tiere in ein nahes Waldstück übersiedelt. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken.