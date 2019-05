Die neuen „Bären“ zeigen ihre Krallen

Der Elektroantrieb stammt ebenfalls aus dem Haus Shimano. Der E8000 lässt den Biker selbst die steilsten, anspruchsvollsten Anstiege meistern. „Mit nur 2,8 Kilogramm zählt der Shimano-Motor auch zu den leichtesten auf dem Markt“, verrät Hempel. Für Grip im Gelände sorgen Maxxis-Reifen. Unsere Testfahrt startete mitten in Döbriach am Millstätter See. Ideal, um die zahlreichen Mountainbike-Trails rund um den Millstätter See und in den Nockbergen zu erkunden. Und wir treten in die Pedale hinauf zum „Sternenbalkon“ oberhalb vom Millstätter See, einem wunderschönen Aussichtspunkt beim Alpengasthof Bergfried. Schweiß? Keine Chance.