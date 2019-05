Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz macht jetzt Fernsehen

Nach seinem Abschied aus der Politik meldet sich Strolz jetzt auf Puls 4 mit seinem ersten eigenen und selbst konzipierten TV-Format „Strolz trifft.“ zurück. Die Idee hinter der Sendung sei es, zu „erforschen, verstehen und begreifen“. „In einer Zeit, in der wir alle in unserer eigenen Blase leben, will ich diese Blasen aufstechen. Ich will, dass wir uns einander zeigen, in Reibung gehen, in Verbindung kommen.“ Er mache aber keinen Klamauk, „es ist eine Tiefenbohrung“, sagte Strolz. Er wolle „Verständnis für einander schaffen in einer Welt der Spaltung und Polarisierung“.