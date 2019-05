Nahversorger blickt auf bewegte Geschichte zurück

Nahversorger mit Tradition: Seit 1899 betreibt die Familie Baumann in Kohfidisch eine Gemischtwarenhandlung - jetzt bereits in vierter Generation. Was sich bis heute nicht geändert hat: die Verlässlichkeit, die hohe Qualität und die freundliche Bedienung. Die ganze Woche schon wird das Jubiläum ausgiebig gefeiert.