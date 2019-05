Salinen nehmen 80 Millionen Euro in die Hand

Fast 200 Millionen Euro in den letzten zehn Jahren

In den letzten zehn Jahren wurden fast 200 Millionen € in die Weiterentwicklung der Salinen Austria AG investiert. Auch in den nächsten Jahren wird viel Geld in die Hand genommen: bis 2024 rund 80 Millionen €! Was geplant ist? Ein neues Trocknergebäude in Ebensee entsteht, auch bei den Verpackungsanlagen ist einiges geplant. Dazu werden im Bergbau neue Bohrlochsonden zur Sole-Gewinnung errichtet. Im Schaubergwerk in Hallstatt wurden im Vorjahr allein 190.000 Besucher gezählt.