Die peinlichsten Momente des ersten Halbfinales

Spitzentanz in Turnschuhen

Als eigenartigster Auftritt dürfte aber Portugals Conan Osiris in die ESC-Geschichte eingehen. Der avantgardistische Performanceartist trug eine Art angeklebten Bart und vollführte mit seinem Partner Spitzentanz in Turnschuhen und grünen Gewändern. Diese durfte er nach dem Abend in den Koffer packen. Denn ins Finale hat ihn das nicht gebracht. Und was sagte Herr Zachy dazu? „Wenn man nicht hinschaut, ist es gar nicht so schlecht.“