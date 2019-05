Geliebte Mama, Freundin und auch Seelentrösterin

Es ist selten geworden, dass eine Mutter für ihre Kinder zu Hause bleibt und zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre schützenden Arme über ihre Lieblinge ausbreitet. Als Birgit Suette-Rieder am 11. März 1999 Drillinge zur Welt bringt, war für sie klar, dass sie keine Krabbelstube oder Nachmittagsbetreuung brauchen wird. „Ich hatte auch das Glück, dass die Firma meines Mannes im Haus ist und so konnte ich meine drei Mädels allein aufziehen“, erzählt die Vollblut-Mama, die im Laufe der Jahre so ganz nebenbei ein Nagelstudio aufgebaut hat.