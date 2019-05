Meghan und Harry: Baby soll auch in LA aufwachsen

„Könnte die Königin in LA sein“

In Los Angeles hätten sie und Harry mehr Kontrolle über ihr Leben, wird gemunkelt. Der Insider: „Die Zeit, die sie dort verbringt, würde ihr auch etwas Freiheit und Unabhängigkeit vom Palast und der Presse gewähren - und mehr Kontrolle über ihr Leben und die Menschen um sie herum.“ Dem nicht genug. In den USA ist sie ein richtiger Superstar. Der Informant schätzt die Lage wie folgt ein: „Sie ist eine Herzogin in Großbritannien, könnte aber eine Königin in LA sein.“