Kampf gegen Krebs mit Outdoor-Sport

„Ich kenne alleine in meinem persönlichen Umfeld einige, die an Krebs erkrankt sind“, sagt Klaus Bayer, Landesgeschäftsführer der Naturfreunde Kärnten. „Diese Leute fallen oft sehr schnell in eine Isolation und auch Freunde entfernen sich, weil sie nicht wissen, wie sie mit der neuen Situation, der Krankheit, umgeben sollen.“ Klaus ist felsenfest davon überzeugt, dass Bewegung draußen in der Natur eine gute Therapie ist und durch Zufall ist er auf die sympathische Münchnerin Petra Thaller getroffen, welche die europaweite Bewegung „Outdoor against Cancer“ (OaC) ins Leben gerufen hat. Mittlerweile unterstützen die Naturfreunde österreichweit dieses einzigartige Projekt.