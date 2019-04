Persönliche Beratung bei Kärntner Energiewochen

Kostenlose Beratungen direkt vor Ort

Von 1. Mai bis 15. Juli bietet das Energieforum Kärnten heuer eine spezielle Art der Beratung an: die „Kärntner Energieberatungswochen“. Dabei geht es um einen optimalen Start in ein entsprechendes Projekt und um die Ausnutzung der vielen Förderungen, die in diesen Bereichen angeboten werden.