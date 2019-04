Hilfe zu spät: Villacherin stürzte in die Tiefe

Tragisch endete eine Wanderung einer 79-Jährigen in Warmbad Villach am Ostermontag. Aus unbekannter Ursache stürzte die Villacherin oberhalb des sogenannten „Eggerlochs“, rutschte über eine Geländekante in eine abfallende Rinne und über eine Felswand mehrere Meter in die Tiefe. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zeugen des Unfalls hatten sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettung verständigt. Jede Hilfe kam aber zu spät; der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.