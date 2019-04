Schreiender Somalier löst Panik in Kirche aus

In einer Münchner Kirche hat ein offenbar verwirrter Somalier während eines Ostergottesdiensts für eine Massenpanik gesorgt. „Er rief gestikulierend und lärmend nicht verständliche Worte, wodurch sich die Messebesucher, die sich in Hörweite befanden, erschraken“, teilte die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit. Weil einige Kirchenbesucher daraufhin fluchtartig das Gotteshaus verlassen wollten, wurden neun Menschen verletzt. Videoaufnahmen (siehe oben) zeigen die Szenen danach.