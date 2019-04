„Adler“ retten Pfau von der Wiener Ostautobahn

Zwei „Adler“ haben am Freitagabend einen Pfau von der Ostautobahn (A4) in Wien-Simmering gerettet. Das Tier war von einem nahe gelegenen Hof entkommen und hatte kurz nach 20 Uhr die A4 erkundet. „Der Verkehr auf der dicht befahrenen Autobahn kam de facto zum Erliegen“, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Die Exekutive entsandte daraufhin die Funkstreife „Adler 30“.