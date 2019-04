Teenie-Star Mya-Lecia Naylor stirbt mit 16 Jahren

Fans und Kollegen trauern unterdessen um den Teenie-Star. So bekundete etwa „Game of Thrones“-Star Nathalie Emmanuel via Twitter ihr Beileid: „Es ist so traurig, die tragische Nachricht vom Tod von Mya-Lecia Naylor zu hören.“ Weiter schrieb sie: „Auch wenn ich sie nicht persönlich kannte, will ich ihrer Familie, ihren Freunden und Kollegen in dieser schwierigen Zeit mein Beileid aussprechen.“