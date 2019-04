Nach einer Flasche Schnaps in junge Frau gerast

Dass sich Alkohol und Autofahren nicht vertragen, lernt man eigentlich schon beim Führerschein. Doch nach einer durchzechten Nacht - der Angeklagte kann sich an „mindestens eine Flasche Wodka“ erinnern - brannten bei einem Burgenländer alle Sicherungen durch. Mit knapp über zwei Promille Alkohol im Blut setzte sich der damals 20-Jährige ans Steuer seines Wagens und raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien durch die Seestraße in Neusiedl. Dabei übersah der junge Mann einen geparkten Wagen, dessen Besitzerin gerade einsteigen wollte - und erfasste die Frau mit voller Wucht.