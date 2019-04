Irschen: Ein Toter und zwei Verletzte nach Unfall

Noch ist unklar, wer von den drei jungen Männern gefahren ist. Das Auto war am Freitag um 3.55 Uhr auf der Drautalstraße aus Richtung Spittal/Drau kommend in Richtung Lienz unterwegs und kam bei Irschen von der Fahrbahn ab. Dann schlitterte es 120 Meter die Straßenböschung entlang, kollidierte darauf mit einer quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Straßenböschung, wurde in die Luft geschleudert und kam am Dach liegend zum Stillstand. Die drei Fahrzeuginsassen, alle aus dem Gemeindegebiet von Irschen, wurden bei dem Unfall teilweise im Fahrzeug eingeklemmt, alle schwer verletzt und nach Bergung und Erstversorgung an der Unfallstelle in die Krankenhäuser nach Lienz bzw. Spittal/Drau eingeliefert. Ein 21-Jähriger konnte nicht gerettet werden.