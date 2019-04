Der neue Mercedes CLA: Straffen muss (nicht) sein

Schon der erste CLA, der 2013 herauskam, war ein Riesenerfolg und hat die Kunden in Scharen von anderen Herstellern zu Mercedes gezogen. In den USA waren bis zu zwei Drittel der Käufer des ersten kompakten Mercedes am US-Markt vorher bei anderen Marken „zu Hause“, in Europa immerhin die Hälfte. Der „Rattenfänger aus Stuttgart“ war erfrischend anders und so jung wie wohl kein anderer Daimler. Doch an seinem Eroberungs-Design haben sich nicht wenige mittlerweile satt gesehen, viele wild verteilte Linien an der Karosserie fordern das Auge: