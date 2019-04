Audi Q8 50 TDI quattro: Luxus-SUVpé für Geduldige

48 Volt und Geduldbedarf im Topdiesel

Die Motorisierung des Testwagens heißt 50 TDI. Das sagt ihnen nichts? So geht es uns auch. Also Klartext: An Bord ist ein Drei-Liter-V6-Diesel mit 286 PS und 600 Nm Drehmoment, der die Fuhre in 6,3 Sekunden von null auf 100 km/h pusht und weiter bis 232 km/h Spitze beschleunigt. Unterstützt wird der Turbodiesel von einem Riemen-Starter-Generator, der bei Bedarf mitbeschleunigt oder Energie für die Lithium-Ionen-Batterie gewinnt. Außerdem ermöglicht er zwischen 55 und 160 km/h lange Segelphasen mit deaktiviertem Motor und vor der Ampel ein besonders frühes Abschalten des Motors (bei 22 km/h). Insgesamt soll der Alltagsverbrauch dadurch um 0,7 l/100 km sinken.