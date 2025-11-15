Vorteilswelt
Lachmuskelflash:

Polster: „Herzog hat ein typisches Radiogesicht!“

Sport-Mix
15.11.2025 22:02

Wenn Andi Herzog und Toni Polster gemeinsam auf der Bühne stehen, bleibt sicherlich kein Auge trocken – die Bauchmuskeln werden auch noch ordentlich beansprucht. Die beiden Ex-Teamspieler sorgten beim Krone-Event in Deutschkreutz für zahlreiche Lachflashs. So stichelte Goalgetter Polster etwa gegen Herzog, dieser habe ein „typisches Radiogesicht“ und er verstehe nicht, warum er so oft im Fernsehen auftaucht.

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
