Polster: „Herzog hat ein typisches Radiogesicht!“

Wenn Andi Herzog und Toni Polster gemeinsam auf der Bühne stehen, bleibt sicherlich kein Auge trocken – die Bauchmuskeln werden auch noch ordentlich beansprucht. Die beiden Ex-Teamspieler sorgten beim Krone-Event in Deutschkreutz für zahlreiche Lachflashs. So stichelte Goalgetter Polster etwa gegen Herzog, dieser habe ein „typisches Radiogesicht“ und er verstehe nicht, warum er so oft im Fernsehen auftaucht.