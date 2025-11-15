Feuerwehr löschte Brand mit ungewöhnlicher Ursache

Gegen 13.40 kam es in Silz zum Brandgeschehen im Wirtschaftsgebäude. Ein einheimischer Landwirt (50) hatte in seinem Schafstall neu eingestreut und dafür Feinkalk unter das trockene Stroh gemischt. Etwa zwei Stunden später bemerkten Nachbarn die Rauchentwicklung im Stall und informierten den Bauer.