Feuerwehr löschte Brand mit ungewöhnlicher Ursache

Eine solche Brandursache dürfte selbst den lang gedienten Feuerwehrleuten noch nicht untergekommen sein. Denn in einem Stall in Silz kam es am Samstag zu einer ungewöhnlichen chemischen Reaktion. 20 Schafe wurden gerettet.
Gegen 13.40 kam es in Silz zum Brandgeschehen im Wirtschaftsgebäude. Ein einheimischer Landwirt (50) hatte in seinem Schafstall neu eingestreut und dafür Feinkalk unter das trockene Stroh gemischt. Etwa zwei Stunden später bemerkten Nachbarn die Rauchentwicklung im Stall und informierten den Bauer.
Nachbarin half beim Retten der Schafe
Der Besitzer und die Nachbarin brachten daraufhin die 20 Schafe aus dem Stall und konnten gemeinsam mit der eintreffenden Feuerwehr das in Brand stehende Stroh löschen.
Kalk, Wasser und Urin als „brenzlige“ Mischung
Laut Brandermittler der Polizei dürfte die Ursache für den Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit eine chemische Reaktion zwischen dem ungelöschten Kalk, Wasser und dem Urin der Schafe gewesen sein, was das trockene Stroh in Brand gesetzt hat.
Durch den Brand entstand zum Glück kein Sachschaden am Gebäude und es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Silz mit etwa 60 Einsatzkräften und der Rettungsdienst.
