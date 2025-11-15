Autos krachten ineinander: Vater und Tochter tot

Vier weitere Personen verletzt

Die Polizei bestätigte mittlerweile zwei Tote: Es handelt sich um einen Vater mit seiner Tochter, die Tochter dürfte das Auto gelenkt haben. „In einem Auto ist eine leblose Person gefunden worden. Auf der Straße – mitten auf der Fahrbahn – lag die zweite tote Person. Das andere Auto lag seitlich im Graben, mit vier verletzten Personen darin“, berichtete Einsatzleiter Stefan Brunner von der Feuerwehr Gedersdorf gegenüber dem ORF NÖ.