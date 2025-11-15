Autos krachten ineinander: Vater und Tochter tot

In Niederösterreich ist es am Samstagnachmittag zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge krachten ineinander, ein Vater und seine Tochter überlebten den Crash nicht. Eine Flugrettung war aufgrund der Witterungsverhältnisse laut Angaben der Einsatzkräfte nicht möglich.
Die Kollision passierte etwa um 17.30 Uhr auf der Stockerauer Schnellstraße S5 zwischen Jettsdorf und Stratzdorf (Bezirk Krems). Wie ORF Niederösterreich online berichtet, krachten zwei Fahrzeuge ineinander – die beiden Autos wurden dabei seitlich in die Straßengräben geschleudert, ein Auto sei auf dem Dach gelandet.
Vier weitere Personen verletzt
Die Polizei bestätigte mittlerweile zwei Tote: Es handelt sich um einen Vater mit seiner Tochter, die Tochter dürfte das Auto gelenkt haben. „In einem Auto ist eine leblose Person gefunden worden. Auf der Straße – mitten auf der Fahrbahn – lag die zweite tote Person. Das andere Auto lag seitlich im Graben, mit vier verletzten Personen darin“, berichtete Einsatzleiter Stefan Brunner von der Feuerwehr Gedersdorf gegenüber dem ORF NÖ.
Bei den vier Verletzten handelt es sich laut Polizei um zwei Erwachsene und zwei Kinder. Alle wurden erstversorgt und vom Rettungsdienst und der Notarztbegleitung in umliegende Spitäler gebracht. Weitere Details gab es noch nicht. Die Unfallursache wird ermittelt.
