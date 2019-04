Hoermanseder: Gaga ist kein Vergleich zu Blümchen

Am Mittwoch startet auf ProSieben Austria die neue Einrichtungsshow „Design Dream“, bei der Österreichs bester Interior Designer gecastet wird. In der Jury sitzt auch die derzeit erfolgreichste Designerin des Landes, Marina Hoermanseder. Und wenn die mal nicht in ihrer Wahlheimat Berlin für Stars wie Lady Gaga, Rihanna oder Kylie Jenner außergewöhnliche Stücke entwirft oder um die Welt reist, mussten wir die Chance ergreifen, sie zu treffen. Mit uns hat sie nicht nur über ihr Leben als Designerin gesprochen, sondern auch verraten, wie sie wohnt und bei welchem Star sie schwach wird.