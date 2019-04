Diebe spionieren Häuser aus

Neue Tricks haben Banden immer wieder. Eine dreiste Masche: Kriminelle gaben sich als Feuerwehrprofis aus, die angeblich den Brandschutz in Einfamilienhäusern überprüfen müssen. Wer den vermeintlichen Experten die Tür öffnete, war wenig später das ganze Bargeld oder den Schmuck los. Jetzt sind vor allem viele Bewohner in Orten der Bezirke Oberwart und Güssing in Sorge. Manche haben sogar Angst. Vermehrt klopfen Unbekannte an die Tür und fragen nach, ob es etwas zu kaufen gibt - ein TV-Gerät, einen Rasenmäher oder sogar eine Motocrossmaschine.