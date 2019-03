Licht aus für mehr Klimaschutz

„In einer großen Welt voller großer Worte glaube ich an die Macht der kleinen Dinge: Drehen auch Sie am 30. März von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht ab und setzen Sie ein Zeichen im Angesicht einer der größten Herausforderungen der Geschichte der Menschheit. Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, in deren Händen es liegt, die schlimmsten Auswirkungen der Klimaerhitzung zu verhindern“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen.