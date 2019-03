Neues Pflegekonzept sorgt für Diskussionsstoff

Wir schlagen im Burgenland ein neues und vor allem zukunftsweisendes Kapitel in der Pflege auf und hoffen auf eine rege Diskussion im Rahmen der aktuellen Stunde“, so Salamon. Für Diskussionsstoff wird auf jeden Fall die ÖVP sorgen, die in dem neuen Konzept eine „Mogelpackung“ sieht: „Es gibt eine massive Tendenz, die Pflege und die Familie zu verstaatlichen, und das kommt für die Volkspartei nicht in Frage“, so Steiner.