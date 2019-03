Diese Suchmaschine ist besser als Google

Streng genommen gibt es nur zwei große Suchmaschinen: Google und Bing. Viele kleine Anbieter binden die Suchtechnologien der Großen in ihre Portale ein. So verwenden Duck Duck Go, Ecosia, Qwant und Yahoo die Suchtechnologie der Microsoft-Suchmaschine Bing. Da Bing laut Stiftung Wartentest insgesamt nur befriedigende Suchergebnisse liefert, gilt das auch für die Ableger.