Der Wind bläst in die richtige Richtung

Was vor mehr als 20 Jahren in Zurndorf begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. Die ersten sechs Windkraftanlagen wurden dort im Dezember 1997 errichtet. Anfangs von vielen belächelt, waren im Burgenland jedoch schon früh die Chancen von Alternativenergien erkannt worden. „Heute wird mit der Windkraft im Land Strom für mehr als 630.000 Haushalte erzeugt. Die CO2-Einsparung beträgt mindestens 1,4 Millionen Tonnen, so viel wie 620.000 Autos ausstoßen“, hieß es erst kürzlich. Dieser Weg soll konsequent fortgesetzt werden.