Turrach: Snowvolleyball mitten im Skigebiet!

That’s the way - aha aha - i like it!" Es gibt kaum Kärntnerinnen und Kärntner, die diesen Satz nicht mit dem Beachvolleyball-Event am Wörthersee verbinden. Die große Arena, die jedes Jahr Tausende Zuschauer aus dem In- und Ausland nach Klagenfurt pilgern ließ, wird zwar seit einigen Jahren nicht mehr bei uns, sondern in der Bundeshauptstadt aufgebaut - dafür gibt es aber eine neue Trendsportart in Kärnten!