„Killer fand Tür nicht, das verschaffte uns Zeit“

Mohammed Afroze ist zu Besuch in Christchurch, wohnte bei Freunden: „Was soll ich sagen? Als wir in die Moschee gegangen sind, waren wir zu fünft. Jetzt gibt es nur mehr drei von uns.“ Zwei seiner Freunde, die dieses Jahr vielleicht sogar geheiratet hätten, wurden bei dem Angriff getötet - sein Bekannter aus Bangladesch sogar vor seinen Augen. Er habe nicht gleich gemerkt, was vor sich ging: „Der Lärm kam vor allem anderen. Ich dachte zunächst an ein Erdbeben.“ Dann sei das Chaos ausgebrochen, Kugeln seien um seine Ohren gepfiffen.